Украина закрыла границу для иностранцев

Так, начиная с 00:00 16 марта 2020 года Украина временно закрывает границы для иностранцев и около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение.

“Работать продолжат пункты пропуска, в которых большая пропускная способность. Их будет функционировать достаточное количество на границе с каждой соседней страной, для оформления, контроля и проверки граждан и транспорта в условиях ограниченного международного движения (ведь все соседние страны вводят свои ограничительные меры)”, — написали пограничники.

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Отмечается, что согласно решению СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

“Также в ночь на понедельник временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел”, — добавляется в сообщении.

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Пограничники отметили, что граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину.

“СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться — обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений”, — добавляется в сообщении. — Ведь с 00.00 17 марта 2020 временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины“.

“Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение”, — добавили пограничники.

Из-за повышенного уровень контроля пограничники не советуют пытаться пересекать границу нелегально.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.