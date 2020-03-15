Як діяти українцям за кордоном та на Батьківщині: рекомендації МЗС

Так, за рішенням уряду, 16 березня 2020 року з 00:00 до 00:00 3 квітня припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства.

У МЗС уточнюють: усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України.

У зазначений період потрапити на територію держави зможуть й іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.

Крім того, в'їзд дозволено для людей, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.

Зазначається, що передбачені винятки для певних груп іноземців.

Дипломати підкреслили: обмежень на виїзд в Україні наразі не встановлено. Однак обмеження на в’їзд може мати інша країна, до якої виїжджає громадянин. На сайті МЗС міститься перелік, що постійно оновлюється, зі списком країн, які вживають обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі. Наразі він містить 34 країни.

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Українцям, які перебувають за кордоном у відпустці, короткостроковому відрядженні або з іншою метою, яка передбачає повернення додому найближчі 2 тижні, рекомендується знайти спосіб повернутися в Україну до 0:00 у ніч з 16 на 17 березня.

Якщо не вдається це зробити, дипломати радять зареєструватись в системі ДРУГ. Зазначається що списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності у період обмежень будуть формуватися, зокрема, з використанням даних цієї системи.

Також українцям, яким не вдасться повернутись у зазначений період, рекомендується звернутись до посольства або консульства у країні перебування за телефоном гарячої лінії на офіційній сторінці, електронною поштою, чи на їхніх сторінках у соцмережах.

У той же час у міністерстві зазначили, що чимало громадян останніми днями не могли додзвонитися на гарячі лінії чи були змушені довго чекати. В такому разі рекомендується зайти на сторінку посольства чи консульства України у країні перебування. На ній міститься адреса електронної пошти та посилання на сторінки у соцмережах.

Українцям рекомендують написати своє звернення на цю адресу чи в повідомлення цих сторінок.

Також дипломати повідомили, що домовилися з трьома мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу. В спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.).

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У МЗС нагадали українцям, що, згідно з рішенням Уряду, продовжують працювати 123 пункти пропуску через державний кордон. 107 пунктів пропуску до 3 квітня припиняють свою роботу.

Напередодні перелік закритих пунктів пропуску, а також пунктів пропуску, в яких припинено пішохідне сполучення, оприлюднив Кабінет Міністрів України.

Українцям нагадали, що по поверненню з країн, де відповідно до даних ВООЗ склалась несприятлива епідситуація у зв’язку з поширенням коронавірусу, на пунктах пропуску усі громадяни проходитимуть температурний скринінг і вживатимуться відповідні заходи - людину направлятимуть на самоізоляцію вдома протягом 14 днів, за необхідності - в медзаклад.

МЗС також повідомляє, що закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян.

Така форма роботи передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов'язані з пандемією.

Особливий режим триватиме з неділі, 15 березня, до п’ятниці, 20 березня 2020 року включно.

Як повідомлялося в УНН, Україна готує другу хвилю евакуації своїх громадян з Китаю.

Крім того, 15 березня заплановано відправлення спеціального рейсу для евакуація громадян України з Італії.