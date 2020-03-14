Обнародован перечень пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украина временно закрывает ряд пунктов пропуска на государственной границе, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Государственная таможенная служба Украины обнародовала перечень пунктов, подлежащих временному закрытию, сообщает УНН.
"С 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. На ряде ПП пешеходное сообщение приостанавливается полностью", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 00 ч. 00 мин. 17 марта (вторник) до 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.
Также с 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.
Исключение:
лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины;
супруги или дети граждан Украины;
водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств;
члены экипажей;
представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.
"Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом. Министерство иностранных дел рекомендует найти страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания, найти адрес электронной почты или ссылки на страницы в соцсетях - и написать письмо/сообщение. Говорят, что отвечают круглосуточно: и на выходных, и вечером, и ночью.
Телефон горячей линии МИД:
+38 (044)
Все эти меры, напомним, введенны в связи с решением СНБО "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".
С подробным перечнем пунктов пропуска, которые временно приостанавливают работу, можно ознакомиться на документах, которые прилагаются к новости.