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Оприлюднено перелік пунктів пропуске через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю

Оприлюднено перелік пунктів пропуске через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю

Київ • УНН

 • 19865 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна тимчасово закриває ряд пунктів пропуску на державному кордоні, через поширення коронавірусної інфекції в світі. Державна митна служба України оприлюднила перелік пунктів, що підлягають тимчасовому закриттю, повідомляє УНН.

“З 00 год. 00 хв. 16 березня (понеділок) Україна призупиняє роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. На низці ПП пішохідне сполучення призупиняється повністю”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, з 00 год. 00 хв. 17 березня (вівторок) до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення.

Також з 00 год. 00 хв. 16 березня (понеділок) до 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в’їзд на територію.

Виняток:

особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;

є подружжям або дітьми громадян України;

водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;

члени екіпажів;

представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.

“Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном. Міністерство закордонних справ рекомендує знайти сторінку посольства чи консульства України у країні перебування, знайти адресу електронної пошти чи посилання на сторінки у соцмережах — і написати листа/повідомлення. Кажуть, відповідають цілодобово: і на вихідних, і ввечері, і вночі.
Телефон гарячої лінії МЗС:
+38 (044) 238-16-57

Є робочий мейл: [email protected]”, — пояснили алгоритм дій громадян представники Державної митної служби.

Всі ці заходи, нагадаємо, запроваджені у зв’язку з рішенням РНБО “Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

З детальним переліком пунктів пропуску, що тимчасово призупиняють роботу, можна ознайомитись на документах, що додаються до новини.

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