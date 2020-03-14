Понад 100 пунктів пропуску буде закрито до 3 квітня – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. До 3 квітня із 230 прикордонних пунктів пропуску працюватиме 123, задля протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Дейнеко Сергій, передає кореспондент УНН.
“З 230 існуючих, діючих пунктів пропуску через державний кордон залишається функціонувати 123. 107 в період до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу. Ми обрали такі пункти пропуску де у нас іде невеликий рух пасажирів. Є такі пункти пропуску де за добу може перетнути кордон 3-5 осіб”, — сказав Дейнеко.
За його словами, на кордоні з кожною суміжною країною залишили необхідну кількість пунктів пропуску для забезпечення стабільної пропускної операції на будь-якій ділянці державного кордону.
Нагадаємо, Польща закриває свої державні кордони. В МЗС України уточнили умови в’їзду до цієї держави на час дії обмежувальних заходів через поширення у світі коронавірусної інфекції.
Як повідомлояся, з 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, винятком можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.
Також, в уряді розповіли, як українцям перетинати кордон після його закриття.