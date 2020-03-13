Зеленський: ми закриваємо кордони для іноземців на 2 тижні з 16 березня

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КИЇВ. 13 березня. УНН. З 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, винятком можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом, передає УНН.

“Сьогодні вирішено наступне: перше, ми закриваємо кордон для іноземців, будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні починаючи з 00:01 16 березня іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-яким іншим засобом. Винятками є іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні, зокрема представники офіційних міжнародних організацій та дипломатичних місій. Через два тижні це питання буде розглянуто повторно”, — зазначив він.

Як раніше повідомили у Мінінфраструктури, закриття кордону через поширення коронавірусу не торкнеться вантажоперевезень.

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