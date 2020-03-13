Закриття кордону через поширення коронавірусу не торкнеться вантажоперевезень - Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Закриття кордону через поширення коронавірусу не торкнеться вантажних перевезень, а громадяни, які наразі перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"За рішенням РНБО через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Громадяни України матимуть змогу повернутись в Україну. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень", - сказано у повідомленні.
Окрім того повідомляється, що міжнародні вантажні перевезення не припиняються.
Нагадаємо, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижня.