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Закриття кордону через поширення коронавірусу не торкнеться вантажоперевезень - Мінінфраструктури

Закриття кордону через поширення коронавірусу не торкнеться вантажоперевезень - Мінінфраструктури

Київ • УНН

 • 19061 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Закриття кордону через поширення коронавірусу не торкнеться вантажних перевезень, а громадяни, які наразі перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"За рішенням РНБО через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Громадяни України матимуть змогу повернутись в Україну. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень", - сказано у повідомленні.

Окрім того повідомляється, що міжнародні вантажні перевезення не припиняються.

Нагадаємо, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижня.

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