Более 100 пунктов пропуска будет закрыта до 3 апреля - ГНСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. До 3 апреля из 230 пограничных пунктов пропуска будет работать 123, для противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Дайнеко Сергей, передает корреспондент УНН.
"Из 230 существующих, действующих пунктов пропуска через государственную границу остается функционировать 123. 107 в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска где у нас идет небольшое движение пассажиров. Есть такие пункты пропуска где за сутки может пересечь границу 3-5 человек", - сказал Дейнеко.
По его словам, на границе с каждой смежной страной оставили необходимое количество пунктов пропуска для обеспечения стабильной пропускной операции на любом участке государственной границы.
Напомним, Польша закрывает свои государственные границы. В МИД Украины уточнили условия въезда в эту страну на время действия ограничительных мер из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
Как повидомлояся, с 00:01 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, исключением могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.
Также, в правительстве рассказали, как украинцам пересекать границу после ее закрытия.