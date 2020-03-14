Более 100 пунктов пропуска будет закрыта до 3 апреля - ГНСУ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102714 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105489 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107473 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106261 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115333 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101341 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105684 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106731 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 100 пунктов пропуска будет закрыта до 3 апреля - ГНСУ

Более 100 пунктов пропуска будет закрыта до 3 апреля - ГНСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. До 3 апреля из 230 пограничных пунктов пропуска будет работать 123, для противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Дайнеко Сергей, передает корреспондент УНН.

"Из 230 существующих, действующих пунктов пропуска через государственную границу остается функционировать 123. 107 в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска где у нас идет небольшое движение пассажиров. Есть такие пункты пропуска где за сутки может пересечь границу 3-5 человек", - сказал Дейнеко.

По его словам, на границе с каждой смежной страной оставили необходимое количество пунктов пропуска для обеспечения стабильной пропускной операции на любом участке государственной границы.

Напомним, Польша закрывает свои государственные границы. В МИД Украины уточнили условия въезда в эту страну на время действия ограничительных мер из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

Как повидомлояся, с 00:01 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, исключением могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

Также, в правительстве рассказали, как украинцам пересекать границу после ее закрытия.

Украинские Национальные Новости

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