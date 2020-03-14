В уряді розповіли, як українцям перетинати кордон після його закриття
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Після закриття кордонів українські громадяни зможуть в'їхати в Україну, але повинні будуть пройти температурний скринінг і за необхідності - обсервацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“16 березня з 00:01 буде заборонено в’їзд іноземним громадянам на 2 тижні, які не мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією уряду, до України можуть в’їхати іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.
“Чи можуть українські громадяни в’їхати в Україну? Можуть. У пунктах перетину кордону проводиться температурний скринінг. По поверненю з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу, при наявності симптомів, українці проходитимуть обсервацію”, — додали у Кабміні.
Також зазначається, що ніяких обмежень по часу для українців для повернення додому немає.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом повідомив, що з 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, винятком можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.