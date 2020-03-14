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Пандемія коронавірусу: в МЗС уточнили умови перетину кордону з Польщею

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Польща закриває свої державні кордони . В МЗС України уточнили умови в’їзду до цієї держави на час дії обмежувальних заходів через поширення в світі коронавірусної інфекції, повідомляє УНН.

“Польща припиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00.00 год 15 березня 2020 року і до подальшого повідомлення на наступних прикордонних пунктах пропуску:

— Долгобичув-Угринів — автомобільний;
— Зосін-Устилуг — автомобільний;
— Хребне-Рава-Руська — залізничний;
— Медика-Шегині — автомобільний/піший;
— Кросценко-Смільница — автомобільний;
— Кросценко-Хирів — залізничний;
— Будомєж-Грушів — автомобільний” — повідомили в МЗС.

На діючих пунктах пропуску в обсязі особливого руху у напрямку в‘їзду до Польщі перетнути кордон зможуть лише:
— Громадяни Республіки Польща;
— іноземці, які являються подружжям або дітьми громадян Республіки Польща або знаходяться під постійною опікою громадян Республіки Польща;
— іноземці які мають Карту Поляка;
— Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
— іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща;
— іноземці, які мають право працювати на території Республіки Польща, тобто іноземці, які мають працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Республіки Польща;
— іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.

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