Пандемия коронавируса: в МИД уточнили условия пересечения границы с Польшей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102462 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105308 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107293 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106106 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115092 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101287 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105644 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106722 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131628 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130475 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: в МИД уточнили условия пересечения границы с Польшей

Пандемия коронавируса: в МИД уточнили условия пересечения границы с Польшей

Киев  •  УНН

 • 23512 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Польша закрывает свои государственные границы. В МИД Украины уточнили условия въезда в эту страну на время действия ограничительных мер из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, сообщает УНН.

"Польша прекращает пограничном движении на польско-украинской государственной границе с 00.00 ч 15 марта 2020 и до дальнейшего уведомления на следующих пограничных пунктах пропуска:

- Долгобичув-Угринов - автомобильный;
- Зосин-Устилуг - автомобильный;
- Хребне-Рава-Русская - железнодорожный;
- Медика-Шегини - автомобильный/пеший;
- Кросценко-Смильница - автомобильный;
- Кросценко-Хыров - железнодорожный;
- Будомеж-Грушев - автомобильный", - сообщили в МИД.

На действующих пунктах пропуска в объеме особого движения в направлении въезда в Польшу пересечь границу смогут лишь:
- Граждане Республики Польша;
- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;
- иностранцы которые имеют Карту Поляка;
- Главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей;
- иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Республики Польша, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющие разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Республики Польша;
- иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Украинские Национальные Новости

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