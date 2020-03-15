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Как действовать украинцам за рубежом и на родине: рекомендации МИДа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Правительство Украины на заседании 14 марта приняло распоряжение об ограничении пересечения государственной границы для предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19. В связи с этим, Министерство иностранных дел предоставило разъяснения и рекомендаций для граждан, находящихся за рубежом, а также для тех, кто планирует поездку за пределы государства, передает УНН.

Так, по решению правительства, 16 марта 2020 года с 00:00 до 00:00 3 апреля прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства.

В МИДе уточняют: все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины.

В указанный период попасть на территорию государства смогут и иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине.

Кроме того, въезд разрешен для людей, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа.

Отмечается, что предусмотрены исключения для определенных групп иностранцев.

Дипломаты подчеркнули, что ограничений на выезд в Украину пока не установлено. Однако ограничения на въезд может иметь другая страна, в которую выезжает гражданин. На сайте МИДа содержится перечень, который постоянно обновляется, со списком стран, которые принимают ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в мире. Сейчас он содержит 34 страны.

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Украинцев, находящихся за рубежом в отпуске, краткосрочной командировке или в иных целях, которая предусматривает возвращение домой ближайшие 2 недели, рекомендуется найти способ вернуться в Украину до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта.

Если не удается это сделать, дипломаты советуют зарегистрироваться в системе ДРУГ. Отмечается что списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Также украинцам, которым не удастся вернуться в указанный период, рекомендуется обратиться в посольство или консульство в стране пребывания по телефону горячей линии на официальной странице, электронной почте или на их страницах в соцсетях.

В то же время в министерстве отметили, что многие граждане в последние дни не могли дозвониться на горячие линии и были вынуждены долго ждать. В таком случае рекомендуется зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. На ней содержится адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.

Украинцам рекомендуют написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц.

Также дипломаты сообщили, что договорились с тремя мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса. В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИДа, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.).

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В МИДе напомнили украинцам, что, согласно решению правительства, продолжают работать 123 пункта пропуска через государственную границу. 107 пунктов пропуска до 3 апреля прекращают свою работу.

Накануне перечень закрытых пунктов пропуска, а также пунктов пропуска, в которых прекращено пешеходное сообщение, обнародовал Кабинет Министров Украины.

Украинцам напомнили, что по возвращению из стран, где согласно данным ВОЗ сложилась неблагоприятная эпидситуация в связи с распространением коронавируса, на пунктах пропуска все граждане будут проходить температурный скрининг и приниматься соответствующие меры - человека будут направлять на самоизоляцию дома в течение 14 дней, при необходимости - в медучреждение.

МИД также сообщает, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленное обработки запросов граждан.

Такая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

Особый режим продлится с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 года включительно.

Как сообщалось в УНН, Украина готовит вторую волну эвакуации своих граждан из Китая.

Кроме того, 15 марта запланировано отправление специального рейса для эвакуация граждан Украины из Италии.

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