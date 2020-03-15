В Україні нових випадків інфікування коронавірусом не виявлено - МОЗ

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на ранок 15 березня, в Україні зафіксовано лише три випадки інфікування COVID-19. Наразі перевіряється 12 повідомлень про підозру інфікування. Про це повідомляє УНН із посиланням на верифікований МОЗ Telegram-канал Коронавірус_інфо.

"Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний). Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки підтверджено лабораторно, 64 – негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджуються). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом дня 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19 (Черкаська - 1, Волинська - 1, Чернівецька - 5, Рівненська - 3, Київська - 1, Тернопільська - 1).

Як повідомлялося раніше в УНН, українці почали отримувати СМС з інформацією про коронавірус.

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