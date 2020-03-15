В Украине новых случаев инфицирования коронавирусом не обнаружено - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на утро 15 марта, в Украине зафиксировано только три случая инфицирования COVID-19. Сейчас проверяется 12 сообщений о подозрении инфицирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на верифицированный МОЗ Telegram-канал Коронавирус_инфо.
"По состоянию на утро 15 марта, в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный). Всего с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются). С начала года вирусологический референс-лаборатория ЦОЗ протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская - 1, Волынская - 1, Черновицкая - 5, Ровенская - 3, Киевская - 1, Тернопольская - 1).
Как сообщалось ранее в УНН, украинцы стали получать СМС с информацией о коронавирусе.