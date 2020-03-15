Українці почали отримувати СМС з інформацією про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Українські користувачі мобільних послуг почали отримувати інформаційні СМС про коронавірус в Україні, інформує УНН.
"У зв'язку з вірогідністю поширення COVID-19, МОЗ України рекомендує: за можливості залишатися вдома; мити/дезинфікувати руки і обмежити контакти; у випадку поганого самопочуття – звернутися до лікаря. Рекомендуємо утриматись від поїздок за кордон. Транспорт в середині країни працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Укрпошта доставляє пенсії та грошові виплати за звичайним графіком.
Зазначимо, що наданий момент є інформація тільки про одного з операторів, який здійснює таку розсилку СМС.
На додаток, у СМС підмічено, що офіційні рекомендації щодо протидії поширення коронавірусу можна переглянути на сайті covid19.com.ua (перехід за посиланням безкоштовний для абонентів лайфселл на території України).
Як повідомлялося раніше в УНН, МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС.