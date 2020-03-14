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МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС

МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня.

“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні уряду.

Технічне виконання цього рішення Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Нагадаємо, в Україні запроваджені обмежувальні заходи для захисту від поширення коронавірусної інфекції до 3 квітня, а також на два тижні буде обмежений перетин державного кордону.

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