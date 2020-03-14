Минздрав будет информировать украинцев о коронавирусе через СМС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавируса с помощью СМС-сообщений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.
Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта.
"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец на заседании правительства.
Техническое исполнение этого решения Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.
Напомним, в Украине введены ограничительные меры по защите от распространения коронавирусной инфекции до 3 апреля, а также в две недели будет ограничено пересечение государственной границы.