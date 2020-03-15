Украинцы начали получать СМС с информацией об коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинские пользователи мобильных услуг начали получать информационные СМС об коронавирусе в Украине, информирует УНН.
"В связи с вероятностью распространения COVID-19, Минздрав Украины рекомендует: по возможности оставаться дома; мыть/дезинфицировать руки и ограничить контакты, в случае плохого самочувствия - обратиться к врачу. Рекомендуем воздержаться от поездок за границу. Транспорт внутри страны работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Укрпочта доставляет пенсии и денежные выплаты по обычному графику.
Отметим, что на данный момент есть информация только об одном из операторов, который осуществляет такую рассылку СМС.
В дополнение, в СМС подмечено, что официальные рекомендации по противодействию распространения коронавируса можно посмотреть на сайте covid19.com.ua (переход по ссылке бесплатный для абонентов лайфселл на территории Украины).
Как сообщалось ранее в УНН, МОЗ будет информировать украинцев о коронавирусе через СМС.