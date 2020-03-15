Украинцы начали получать СМС с информацией об коронавирусе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104876 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107568 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109507 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108124 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117874 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101902 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106107 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131691 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130503 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинцы начали получать СМС с информацией об коронавирусе

Украинцы начали получать СМС с информацией об коронавирусе

Киев  •  УНН

 • 30812 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинские пользователи мобильных услуг начали получать информационные СМС об коронавирусе в Украине, информирует УНН.

"В связи с вероятностью распространения COVID-19, Минздрав Украины рекомендует: по возможности оставаться дома; мыть/дезинфицировать руки и ограничить контакты, в случае плохого самочувствия - обратиться к врачу. Рекомендуем воздержаться от поездок за границу. Транспорт внутри страны работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Укрпочта доставляет пенсии и денежные выплаты по обычному графику.

Отметим, что на данный момент есть информация только об одном из операторов, который осуществляет такую рассылку СМС.

В дополнение, в СМС подмечено, что официальные рекомендации по противодействию распространения коронавируса можно посмотреть на сайте covid19.com.ua (переход по ссылке бесплатный для абонентов лайфселл на территории Украины).

Как сообщалось ранее в УНН, МОЗ будет информировать украинцев о коронавирусе через СМС.

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