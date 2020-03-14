Спецрейс для евакуації громадян України з Італії відправлять завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На завтра, 15 березня, заплановано відправлення спеціального рейсу для евакуація громадян України з Італії. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“У нас на завтра запланований спеціальний рейс до міста Тревізо в Італії, де громадяни опинилися в ізольованому стані, тому що знаходяться недалеко від Словенії й не мають можливості виїхати, тому фактично заблоковані. Ми відправляємо туди спецрейс. Сьогодні було ухвалено відповідне рішення на засіданні уряду”, — сказав Криклій.
Нагадаємо, уряд доручив забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці.
Як повідомлялося в УНН, раніше цього тижня влада Італії ввела карантин на території всієї країни.
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