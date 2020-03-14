Уряд ухвалив рішення щодо евакуації громадян України з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Уряд доручив забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на позачерговому засіданні, 14 березня, Кабінет Міністрів також обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.
“Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону”. — зазначається в повідомлені.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликає українців утриматися від подорожей та рекомендує громадянам, які на даний момент перебувають за кордоном, дотримуватися вимог органів місцевої влади та повідомляти про місце свого перебування до найближчої дипломатичної установи України.
Як повідомлялося в УНН, раніше цього тижня влада Італії ввела карантин на території всієї країни.