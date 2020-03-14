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Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии

Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии

Киев  •  УНН

 • 19903 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Правительство поручило обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на внеочередном заседании, 14 марта, Кабинет Министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

"Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы". - отмечается в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел призывает украинцев воздержаться от путешествий и рекомендует гражданам, которые на данный момент находятся за рубежом, соблюдать требования органов местной власти и сообщать о месте своего пребывания в ближайшее дипломатическое учреждение Украины.

Как сообщалось в УНН, ранее на этой неделе власти Италии ввели карантин на территории всей страны.

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