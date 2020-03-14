Спецрейс для эвакуации граждан Украины из Италии отправят завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На завтра, 15 марта, запланировано отправление специального рейса для эвакуация граждан Украины из Италии. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"У нас на завтра запланирован специальный рейс в город Тревизо Италия, где граждане оказались в изолированном состоянии, так как находятся недалеко от Словении и не имеют возможности уехать, и фактически заблокированы. Мы отправляем туда спецрейс. Сегодня было принято соответствующее решение на заседании правительства", - сказал Криклий.
Напомним, правительство поручило обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике.
Как сообщалось в УНН, ранее на этой неделе власти Италии ввели карантин на территории всей страны.
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