В Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Про це повідомила радник міністра охорони здоров'я, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"На жаль, перший померлий від COVID19 ... Житомирська область...", - написала Голубовська.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.