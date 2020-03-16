В Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"Лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19 станом на 16 березня (9:30). За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що з початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.
"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.