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В Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19 - МОЗ

В Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.

"Лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19 станом на 16 березня (9:30). За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що з початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

Українські Національні Новини

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