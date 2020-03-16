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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105451 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108198 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110128 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 108675 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 118780 просмотра

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В Украине подтверждено пять случаев COVID-19 - Минздрав

В Украине подтверждено пять случаев COVID-19 - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 45438 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30). По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.

Также указано, что с начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

"В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов", - отмечается в сообщении.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

Украинские Национальные Новости

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