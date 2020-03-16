В Украине подтверждено пять случаев COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30). По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.
Также указано, что с начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.
"В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов", - отмечается в сообщении.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.