Прем'єр оприлюднив повний перелік обмежень для запобігання поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2. Детальніше про це розповів у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.
“Уряд вживає невідкладні заходи для запобігання поширенню (коронавіруса SARS-CoV-2, який викликає легеневу хворобу - ред) COVID-19! Щойно на засіданні Кабміну було прийнято низку ініціатив, мета яких — убезпечити людей від коронавірусної інфекції”, — написав прем’єр.
Так, Уряд підтримав рішення заборонити:
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- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;
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- перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі;
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- з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі);
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- масові заходи за участі більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;
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- з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств);
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Прем’єр-міністр також зазначив, що на засіданні додатково було вирішено:
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- обмежити експорт продуктів харчування за визначеним Урядом переліком.
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- запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року;
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- не допускати на атомні електростанція та міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.
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“Заходи жорсткі та кардинальні. Але здоров’я та життя наших громадян важливіші за тимчасові незручності. Прошу всіх з розумінням поставитися до запроваджених обмежень і попіклуватися про себе та своїх рідних”, — резюмував він.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки коронавірусу SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Раніше УНН вже повідомляв, що Кабінет міністрів України вирішив заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. В містах буде обмежено перевезення громадським транспортом.
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Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.