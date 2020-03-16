Комісія під головуванням Шмигаля вирішила закрити 17 березня метро в Києві, Харкові та Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля прийняла рішення про закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єра прийняла рішення про закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня", - написав Гончаренко.
Також, за його словами, комісія прийняла рішення про заборону експорту необхідних для боротьби з коронавірусом виробів і матеріалів не тільки для фізичних осіб (як було раніше), а й для юридичних осіб
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні закликав Кабінет міністрів України заборонити залізничні, авіа, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, заборонити роботу метрополітенів.