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Комісія під головуванням Шмигаля вирішила закрити 17 березня метро в Києві, Харкові та Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля прийняла рішення про закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає УНН.

"Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єра прийняла рішення про закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня", - написав Гончаренко.

Також, за його словами, комісія прийняла рішення про заборону експорту необхідних для боротьби з коронавірусом виробів і матеріалів не тільки для фізичних осіб (як було раніше), а й для юридичних осіб

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні закликав Кабінет міністрів України заборонити залізничні, авіа, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, заборонити роботу метрополітенів.

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