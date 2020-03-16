Зеленский призвал Кабмин запретить работу метрополитенов и междугороднее пассажирские перевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластные пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Об этом он сказал в видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Второе - министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки смогут осуществляться до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах, трамваях", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекращают пускать иностранцев и закрывают около сотни пунктов пропуска.