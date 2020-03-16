Зеленський закликав Кабмін заборонити роботу метрополітенів та міжміське пасажирське перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів. Про це він сказав у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Друге — міністерству інфраструктури з 12:00 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення зможуть здійснюватись до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах, трамваях”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.