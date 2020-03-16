Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що окрім метро до роботи в Києві можна буде дістатися на трамваї, маршрутці, тролейбусі, або дійти пішки. Про це заявив Президент в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.Хубей