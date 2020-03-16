Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що окрім метро до роботи в Києві можна буде дістатися на трамваї, маршрутці, тролейбусі, або дійти пішки. Про це заявив Президент в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.Хубей
“Нажаль перш за все ми повинні не чекати збільшення кількості захворювань в країні, тому ми повинні закрити все, що ми можемо зачинити, там де є велике скупчення людей, метрополітен це приорітет. Що стосується, як людям...чесно, відверто, як людина , а не президент, я б хотів, щоб всі були вдома, це найліпший варіант боротьби з коронавірусом. Але, якщо ми їдемо й користуємося транспортом, то будь ласка: маршрутки, таксі, тролейбуси, трамваї. В маршрутках ми запровадили (рішення) їхати не більше 10 людей, не більше. У тролейбусах по 20 людей, і в трамваях по 20 людей в одному вагоні. Інших варіантів, як доїхати на роботу не має, ще можна пішки”, — розповів Зеленський.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає гостру распіраторну хворобу — COVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.