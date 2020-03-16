Зеленский рассказал, как людям добираться в Киеве на работу, когда закроют метро

“К сожалению прежде всего мы должны не ждать увеличения количества заболеваний в стране, поэтому мы должны закрыть все, что мы можем закрыть, там где есть большое скопление людей, метрополитен это приоритет. В случае, когда людям... честно, откровенно, как человек, а не президент, я бы хотел, чтобы все были дома, это лучший вариант борьбы с коронавирусом. Но, если мы едем и пользуемся транспортом, то пожалуйста: маршрутки, такси, троллейбусы, трамваи. В маршрутках мы ввели (решение) ехать не более 10 человек, не более. В троллейбусах по 20 человек, и в трамваях по 20 человек в одном вагоне. Других вариантов, как доехать на работу нет, еще можно пешком”, — рассказал Зеленский.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.