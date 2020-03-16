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Уряд з 18 березня припинить перевезення в межах України та обмежить рух громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд України з 12:00 18 березня припиняє транспортне сполучення залізницею, авіацією, автобусами в межах України та з 17 березня - робота метрополітену у містах, а також обмежує пересування міським транспортом. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис міністра інфраструктури Владислава Криклія у його Telegram-каналі.

“З 12.00 18 березня 2020 року припиняються: залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні”, — написав Криклій, та додав, що “з 17 березня зупиняється робота метро у містах”.

Він також зазначив, що міські перевезення можуть здійснюватися у наступному режимі: “до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень”.

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Криклій закликав всіх дотримуватись цих норм, та пояснив, що це робиться для захисту населення.

“Залишайтесь вдома, будьте здорові”, — резюмував міністр.

Раніше із закликом до Кабміну заборонити таке транспортне сполучення виступив Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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