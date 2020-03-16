Уряд з 18 березня припинить перевезення в межах України та обмежить рух громадського транспорту

КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд України з 12:00 18 березня припиняє транспортне сполучення залізницею, авіацією, автобусами в межах України та з 17 березня - робота метрополітену у містах, а також обмежує пересування міським транспортом. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис міністра інфраструктури Владислава Криклія у його Telegram-каналі.