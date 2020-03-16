Кабмин с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105073 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107778 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109716 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108311 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118178 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101956 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106145 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131695 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130504 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кабмин с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта

Кабмин с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта

Киев  •  УНН

 • 44053 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство Украины с 12:00 18 марта прекращает транспортное сообщение по железной дороге, авиацией, автобусами в пределах Украины и с 17 марта — останавливается метрополитен в городах, а также ограничивает передвижение городским транспортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в его Telegram-канале.

“С 12.00 18 марта 2020 года прекращаются: железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине”, — написал Криклий, и добавил, что “с 17 марта останавливается работа метро в городах”.

Он также отметил, что городские перевозки могут осуществляться в следующем режиме: “до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений”.

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Криклий призвал всех соблюдать эти нормы, и объяснил, что это делается для защиты населения.

“Оставайтесь дома, будьте здоровы”, — резюмировал министр.

Ранее с призывом к Кабмину запретить такое транспортное сообщение выступил Президент Владимир Зеленский.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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