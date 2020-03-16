Кабмин с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство Украины с 12:00 18 марта прекращает транспортное сообщение по железной дороге, авиацией, автобусами в пределах Украины и с 17 марта — останавливается метрополитен в городах, а также ограничивает передвижение городским транспортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в его Telegram-канале.