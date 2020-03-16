Премьер обнародовал полный перечень ограничений для предотвращения распространения коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102806 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Подробнее об этом рассказал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

“Правительство принимает неотложные меры для предотвращения распространения (коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает легочную болезнь — ред) COVID-19! Только что на заседании Кабмина были приняты ряд инициатив, цель которых — обезопасить людей от коронавирусной инфекции”, — написал премьер.

Так, Правительство поддержало решение запретить:

  • регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
  • перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутных такси;
  • с 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды)
  • массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии;
  • с 18 марта перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и международного сообщения до принятия отдельного решения (по согласованию соответствующих министерств)

Премьер-министр также отметил, что на заседании дополнительно было решено:

  • ограничить экспорт продуктов питания по определенным Правительством перечнем.
  • ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года;
  • не допускать на атомные электростанция и города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

“Меры жесткие и кардинальные. Но здоровье и жизнь наших граждан важнее временные неудобства. Прошу всех с пониманием отнестись к введенных ограничений и позаботиться о себе и своих родных”, — резюмировал он.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Ранее УНН уже сообщал, что Кабинет министров Украины решил запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. В городах будут ограничены перевозки общественным транспортом.

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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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