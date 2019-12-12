У Нацбанку назвали умови МВФ щодо отримання Україною фінансування

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд очікує від України виконання декількох "технічних моментів" для затвердження нової програми. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

"Під час спілкування з місією МВФ починаючи з травня, потім у вересні і зараз, коли місія перебувала у Києві, багато домовленостей, які передували Staff Level Agreement , були виконані зі сторони України. Залишились незначні технічні моменти. Я б окреслив декілька з них – це в першу чергу закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають у стадії ліквідації у фонді гарантування… Друге – це створення єдиних юридичних осіб – податкової і митної служби", - сказав Смолій.

З його слів, ці законопроекти сьогодні також зі сторони Кабміну розроблені і подані до Верховної Ради.

"Також питання, яке дуже плідно обговорювалось – це обіг земель сільськогосподарського призначення", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, 8 грудня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.

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