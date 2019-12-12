В Нацбанке назвали условия МВФ относительно получения Украиной финансирования

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Международный валютный фонд ожидает от Украины выполнения нескольких "технических моментов" для утверждения новой программы. Об этом во время брифинга в четверг сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Во время общения с миссией МВФ начиная с мая, затем в сентябре и сейчас, когда миссия находилась в Киеве, много договоренностей, которые предшествовали Staff Level Agreement, были выполнены со стороны Украины. Остались незначительные технические моменты. Я бы обозначил несколько из них - это в первую очередь закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в фонде гарантирования... Второе - это создание единых юридических лиц - налоговой и таможенной службы", - сказал Смолий.

По его словам, эти законопроекты сегодня также с стороны Кабмина разработаны и поданы в Верховную Раду.

"Также вопрос, который очень плодотворно обсуждался - это оборот земель сельскохозяйственного назначения", - добавил глава НБУ.

Напомним, 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

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