Директор МВФ заявила о прогрессе по дальнейшему финансированию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижении прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Георгиевой на сайте организации, передает УНН.
“На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждении с украинской властью нового механизма расширенного фонда (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы банковского регулирования и земельной реформы, позволили бы быстро продвинуться вперед в доработке параметров нового механизма, который имеет больший доступ, чем предполагалось ранее”, — говорится в сообщении.
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Напомним, Кабмин внес банковский проект закона в Верховную Раду, что является одним из условий МВФ.