На засідання фракції “Слуга народу” прийшов Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль були присутні на засіданні фракції “Слуга народу”. Про це заявив народний депутат, член фракції Микита Потураєв, передає кореспондент УНН.
“Президент, Прем’єр-міністр і фракція... Є керівник Офісу (Президента — ред.), звичайно що є пан Разумков, пан Стефанчук, є пан Єрмак”, — сказав нардеп.
З його слів, на засіданні обговорили порядок денний, обговорили головні питання, "які будемо голосувати".
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" сьогодні ввечері планувала зібратись на засіданні.