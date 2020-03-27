Фракція "Слуга народу" сьогодні ввечері збереться на засідання: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні ввечері, після 18:00, відбудеться засідання парламентської фракції “Слуга народу”. Про це УНН стало відомо від поінформованого співрозмовника.
Так, сьогодні після 18:00 відбудеться засідання фракції “Слуга народу”. На засіданні планують розглянути питання, які винесуть на позачергове засідання Верховної Ради України.
Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться тоді, коли будуть підготовлені всі законопроекти, які потрібно ухвалити у зв’язку з ситуацією з COVID-19.
Перед позачерговим засіданням Верховної Ради України Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій “Слуга народу”, “Батьківщина”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Голос” та “Європейська Солідарність”, а також депутатських груп “За майбутнє” та “Довіра”. Глава держави наголосив лідерам фракцій і груп на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні.