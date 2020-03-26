Разумков анонсував позачергове засідання ВР: що розглянуть

КИЇВ. 26 березня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться тоді, коли будуть підготовлені всі законопроекти, які потрібно ухвалити у зв’язку з ситуацією з COVID-19. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков після наради з урядовцями та представниками парламентських фракцій, груп та комітетів, передає УНН.