Разумков анонсував позачергове засідання ВР: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться тоді, коли будуть підготовлені всі законопроекти, які потрібно ухвалити у зв’язку з ситуацією з COVID-19. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков після наради з урядовцями та представниками парламентських фракцій, груп та комітетів, передає УНН.
“Нарада була з Прем’єр-міністром, з представниками Кабміну, на нараді були всі лідери депутатських фракцій та груп, були представники комітетів ВР. Це робоча нарада пройшла, на мій погляд, більш ніж конструктивно”, - сказав Разумков.
За його словами, обговорювалися питання, які будуть виноситися на позачергове засіданя ВР.
“Буде створений антикризовий штаб на чолі з Прем’єр-міністром України, ми починаємо працювати більш ретельно, готуючись до позачергового засідання ВРУ. Воно відбудеться незабаром, як тільки будуть готові всі законопроекти, які необхідно буде розглянути на позачерговому засіданні, пов’язані з боротьбою та протидією коронавірусу”, - наголосив Разумков.
Також він зазначив, що законопроекти передбачають створення додаткових умов для боротьби з коронавірусом та створення економічних стимулів для розвитку нашої держави.
“Я впевнений, що все відбудеться нормально, ми підготуємося. У нас є декілька варіантів проведення такого засідання, думаю, все пройде нормально”, - підсумував Разумков.
Нагадаємо, народний депутат України від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін вирішив направити до Верховної Ради низку змін до Державного бюджету 2020 року, серед яких - зменшення доходу держбюджету на 115 млрд грн та збільшення видатків на 96 млрд грн.