Разумков анонсировал внеочередное заседание ВР: что рассмотрят

КИЕВ. 26 марта. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады состоится тогда, когда будут подготовлены все законопроекты, которые нужно принять в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков после совещания с членами правительства и представителями парламентских фракций, групп и комитетов, передает УНН.