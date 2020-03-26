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Разумков анонсировал внеочередное заседание ВР: что рассмотрят

Разумков анонсировал внеочередное заседание ВР: что рассмотрят

Киев  •  УНН

 • 18016 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады состоится тогда, когда будут подготовлены все законопроекты, которые нужно принять в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков после совещания с членами правительства и представителями парламентских фракций, групп и комитетов, передает УНН.

"Совещание было с Премьер-министром, с представителями Кабмина, на совещании были все лидеры депутатских фракций и групп, были представители комитетов ВР. Это рабочее совещание прошло, на мой взгляд, более чем конструктивно", - сказал Разумков.

По его словам, обсуждались вопросы, которые будут выноситься на внеочередное заседание ВР.

"Будет создан антикризисный штаб во главе с Премьер-министром Украины, мы начинаем работать более тщательно, готовясь к внеочередному заседанию ВРУ. Оно состоится в скором времени, как только будут готовы все законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании, связанные с борьбой и противодействием коронавирусу", - подчеркнул Разумков.

Также он отметил, что законопроекты предусматривают создание дополнительных условий для борьбы с коронавирусом и создание экономических стимулов для развития нашего государства.

"Я уверен, что все пройдет нормально, мы подготовимся. У нас есть несколько вариантов проведения такого заседания, думаю, все пройдет нормально", - подытожил Разумков.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин решил направить в Верховную Раду ряд изменений в Государственный бюджет 2020 года, среди которых - уменьшение дохода госбюджета на 115 млрд грн и увеличение расходов на 96 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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