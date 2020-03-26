Кабмін направить до ВР низку пропозицій щодо змін до держбюджету – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кабмін вирішив направити до Верховної Ради України низку змін до державного бюджету 2020 року, серед яких - зменшення доходу держбюджету на 115 млрд грн та збільшення видатків на 96 млрд грн. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Кабмін запропонував ВР зміни до держбюджету (далі ДБ)", - написав Гончаренко.
За його словами, Раді пропонують:
- зменшити доходи ДБ на 115 млрд грн,
- збільшити видатки на 96 млрд грн,
- відповідно дефіцит ДБ збільшитися на 202 млрд грн, або майже в 4 рази,
- як покриття дефіциту збільшити внутрішні запозичення на 147 млрд грн та зовнішні на 131 млрд грн,
- створити в ДБ стабілізаційний фонд в 124 млрд грн, який буде розподіляти Кабміном практично в ручному режимі,
- повністю знищити всі програми розвитку освіти, регіонального розвитку, підтримки сільгоспвиробників,
- зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 млрд грн,
- скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги,
- урізуються витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю,
- обнулити фінансування місцевих виборів-2020.
"Також Кабмін пропонує зменшити витрати на субсидії на 8 млрд грн, припинити фінансування Українського культурного фонду. Ще раз, мова йде про пропозиції Кабміну, які вони направили керівництву Верховної Ради", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, культурні інституції України звернулися до Прем'єр-міністра України з проханням переспрямувати видатки для розвитку культури, адже через епідемію коронавірусу є загроза втрати цілого покоління творців.