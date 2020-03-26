Кабмин направит в ВР ряд предложений относительно изменений в госбюджет - нардеп

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабмин решил направить в Верховную Раду Украины ряд изменений в государственный бюджет 2020 года, среди которых - уменьшение дохода госбюджета на 115 млрд грн и увеличение расходов на 96 млрд грн. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, передает УНН.