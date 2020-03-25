Є загроза втрати цілого покоління творців: культурні інституції звернулись до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Культурні інституції України звернулися до Прем'єр-міністра України з проханням переспрямувати видатки для розвитку культури, адже через епідемію коронавірусу є загроза втрати цілого покоління творців. Відповідне звернення розмістила на Facebook виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів, передає УНН.
“Шановний пане Прем’єр-міністре. Звертаємося до Уряду у зв’язку з надзвичайно важкою ситуацією, що складається у сфері української культури через поширення епідемії коронавірусу й впровадження карантину на території України. Передусім, дозвольте запевнити, що ми як досвідчені управлінці розуміємо і підтримуємо доцільність обмежень, які дозволять запобігти колапсу медичної системи та зберегти здоров’я максимального числа громадян.Водночас, інституції і продуценти культури належать до перших постраждалих через неможливість провадити публічну діяльність”, — йдеться у зверненні.
Також зазначається, що відмова від публічних подій — виставок, концертів, кінопоказів, вистав тощо — миттєво призводить до стрімкого падіння доходів усіх, хто інвестував час, зусилля і кошти у те, аби культура в Україні була доступною, якісною, а її проекти добре організованими. Українські культурні інституції і незалежні виробники уже опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати і навіть настільки насущні потреби як охорону державної частини українського музейного фонду.
“Нині виникає загроза значно серйозніша: розпад інституційної системи і втрата цілого покоління талановитих творців і менеджерів культури”, — йдеться у зверненні.
Автори звернення зазначають, що необхідно переспрямувати видатки розвитку, передбачені на культуру або інші цілі в межах бюджетів головних розпорядників, що управляють інституціями культури, на поточну інституційну підтримку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.