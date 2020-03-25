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Есть угроза потери целого поколения творцов: культурные институты обратились к правительству

Есть угроза потери целого поколения творцов: культурные институты обратились к правительству

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Культурные учреждения Украины обратились к Премьер-министру Украины с просьбой перенаправить расходы для развития культуры, ведь из-за эпидемии коронавируса есть угроза потери целого поколения творцов. Соответствующее обращение разместила на Facebook исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, передает УНН.

"Уважаемый господин Премьер-министр. Обращаемся к правительству в связи с тяжелейшей ситуацией, складывающейся в сфере украинской культуры из-за распространение эпидемии коронавируса и внедрение карантина на территории Украины. Прежде всего, позвольте заверить, что мы как опытные управленцы понимаем и поддерживаем целесообразность ограничений, которые позволят предотвратить коллапс медицинской системы и сохранить здоровье максимального числа граждан. В то же время, институты и продуценты культуры относятся к первым пострадавшим из-за невозможности проводить публичную деятельность", - говорится в обращении.

Также отмечается, что отказ от публичных событий - выставок, концертов, кинопоказов, спектаклей и т.д. - мгновенно приводит к стремительному падению доходов всех, кто инвестировал время, усилия и средства в то, чтобы культура в Украине была доступной, качественной, а ее проекты хорошо организованными. Украинские культурные институты и независимые производители уже оказываются без ресурсов, которые позволили бы выплачивать зарплаты и даже столь насущные потребности как охрану государственной части украинского музейного фонда.

"Сейчас возникает угроза значительно серьезнее: распад институциональной системы и потеря целого поколения талантливых творцов и менеджеров культуры", - говорится в обращении.

Авторы обращения отмечают, что необходимо перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов главных распорядителей, управляющих институтами культуры, на текущую институциональную поддержку.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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