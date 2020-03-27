Фракция "Слуга народа" сегодня вечером соберется на заседание: что рассмотрят

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59718 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69627 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83211 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81648 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102947 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85052 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102538 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105820 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130893 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Фракция "Слуга народа" сегодня вечером соберется на заседание: что рассмотрят

Фракция "Слуга народа" сегодня вечером соберется на заседание: что рассмотрят

Киев  •  УНН

 • 36276 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня вечером, после 18:00, состоится заседание парламентской фракции "Слуга народа". Об этом УНН стало известно от информированного собеседника.

Так, сегодня после 18:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". На заседании планируется рассмотреть вопросы, которые вынесут на внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, внеочередное заседание Верховной Рады состоится тогда, когда будут подготовлены все законопроекты, которые нужно принять в связи с ситуацией с COVID-19.

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За життя", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие". Глава государства подчеркнул лидерам фракций и групп важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании.

Украинские Национальные Новости

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