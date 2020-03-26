Зеленський зібрав голів фракцій і груп перед позачерговим засіданням ВР: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Перед позачерговим засіданням Верховної Ради України Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій “Слуга Народу”, “Батьківщина”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Голос” та “Європейська Солідарність”, а також депутатських груп “За майбутнє” та “Довіра”. Глава держави наголосив лідерам фракцій і груп на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.
“Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність — допомогти українцям у такі нелегкі часи”, — сказав Президент.
Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України. Він також поінформував про заходи, яких вживає держава для запобігання поширенню COVID-19.
Нагадаємо, у сьогоднішньому відеозверненні Зеленський нагадав нардепам про присягу і закликав працювати.
Як повідомляв УНН, раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться тоді, коли будуть підготовлені всі законопроекти, які потрібно ухвалити у зв’язку з ситуацією з COVID-19.