Зеленский собрал глав фракций и групп перед внеочередным заседанием ВР: о чем говорили

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97237 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102699 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104783 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103854 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112294 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100549 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105087 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106592 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130442 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Зеленский собрал глав фракций и групп перед внеочередным заседанием ВР: о чем говорили

Зеленский собрал глав фракций и групп перед внеочередным заседанием ВР: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 37758 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра". Глава государства подчеркнул лидерам фракций и групп важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в такие нелегкие времена", - сказал Президент.

Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержки Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, в сегодняшнем видеообращении Зеленский напомнил нардепам о присяге и призвал работать.

Как сообщал УНН, ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится тогда, когда будут подготовлены все законопроекты, которые нужно принять в связи с ситуацией с COVID-19.

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