Зеленский собрал глав фракций и групп перед внеочередным заседанием ВР: о чем говорили

КИЕВ. 26 марта. УНН. Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра". Глава государства подчеркнул лидерам фракций и групп важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.