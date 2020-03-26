Зеленський нагадав нардепам про присягу і закликав працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У цей непростий час народні депутати мають думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка України і які наповнять бюджет життєво необхідними коштами. Про це у відеозверненні в четвер заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
“Це спільна боротьба, де ми переможемо тільки разом. Особливо це повинні зрозуміти народні депутати України, які сьогодні не мають іншого вибору аніж працювати”, — сказав Президент.
Він нагадав слова депутатської присяги: “виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”.
“Тут ключовою є кожна частина — і „в інтересах всіх співвітчизників“, — „виконувати свої обов’язки“. Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах, депутату має бути соромно щось там казати про страх. Страх у вас має бути тільки один — втратити довіру українського народу. Закликаю народних обранців думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка України, які наповнять бюджет життєво необхідними коштами. Країна не зупиняється — країна працює, і ви — не виключення”, — наголосив Зеленський.
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