Глава ВООЗ: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю, повідомляє УНН із посиланням на Twitter ВООЗ.
“Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційної швидкістю. На перші 100 тис. випадків пішло 67 днів. На другу 100 тис. пішло 11 днів. На треті 100 тис. пішло всього 4 дні. Четверті 100 тис. зайняли всього 2 дні. Без агресивних запобіжних дій у всіх країнах мільйони можуть померти”, — заявив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19
Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.